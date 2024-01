Caso Ferragni | scappa anche la Coca Cola | stop alla campagna pubblicitaria

È solo uno dei risvolti delBalocco, che presto potrebbe portare anche a un intervento ... lo scorso 21 dicembre aveva dato disdetta il contratto di licenza per gli occhiali a marchio, ...... in fondo, anche per non affogare indi alluvioni, rimetterci case, negozi, attività in... I giornalisti ieri sono stati neutrali in conferenza stampa: Chiaraha più fascino dei ...Nuova grana per Chiara Ferragni: dopo il caso Balocco, infatti, la Coca Cola avrebbe sospeso la realizzazione di uno spot pubblicitario che vedeva protagonista l’influencer. Lo rivela La Repubblica, ...Dopo Safilo anche CocaCola avrebbe bloccato lo spot con Chiara Ferragni e lei sta riprendendo solo ora a pubblicare contenuti social.