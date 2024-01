Caso Delon | archiviate le accuse | ma la faida familiare continua

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La famigliaha monopolizzato l'attenzione mediatica nei mesi scorsi, trascinando il suo nome attraverso litigi,reciproche e battaglie legali. Tutto ha avuto inizio con le dichiarazioni di Anthonynei confronti della sorella Anouchka riguardo alla salute del padre, l'iconico attore Alain. Il 7 novembre, Anthony accusò Anouchka di aver tenuto nascosto alla famiglia il cattivo stato di salute del padre dopo test cognitivi negativi in Svizzera. Questesono state successivamente annunciate da Anouchka in una controdenuncia, comunicata dal suo avvocato Christophe Ayela, che intendeva presentare denunce per diffamazione, calunnia, minacce e molestie contro Anthony.Il conflitto tra i due fratelli sembra aver raggiunto l'apice, alimentando una guerra mediatica che ha coinvolto ...