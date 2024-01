Casini | «La supercoppa in Arabia Saudita? L’Italia ha rapporti diplomatici e commerciali con loro»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 gennaio 2024) . Il Corsera intervista il presidente della Lega Serie A. La perdita dei benefici fiscali garantiti dal decreto crescita danneggia il sistema?: «Nell’immediato, certo. Si riduce la competitività delle squadre sul mercato e soprattutto si produce il paradosso per cui il beneficio impatriati varrà per i redditi fino a 600 mila euro, con effetti opposti a quelli voluti con le modifiche di un anno fa, quando si stabilì che il bonus era applicabile solo per stipendi sopra il milione e per giocatori di almeno 20 anni. La soppressione è stata una scelta incomprensibile e temo demagogica: una moratoria di qualche anno era la via più logica e di maggior aiuto per vivai e giovani italiani, che all’improvviso avranno minori risorse e maggior concorrenza». Non ritiene che il movimento italiano ne potrà beneficiare?: «Nessuno nega che nel lungo ...