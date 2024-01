Casini | “Il 2023 è stata una stagione di ripresa anche grazie allo Scudetto del Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il Presidente di Lega Serie A Lorenzoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha analizzato i temi di attualità calcistica e le strategie per il futuro. Queste le sue parole: “Incrementare le risorse, potenziare le infrastrutture, aumentare il peso della cultura, aprire alle innovazioni del gioco”. È questa la strategia di Lorenzo, Presidente della Lega di A, per rilanciare il calcio italiano. Nell’anno in cui si procederà al rinnovo delle cariche federali per il nuovo quadriennio olimpico, il numero uno della serie A non si sottrae a un bilancio sul, ponendo il focus sulle imminenti scommesse da vincere. L’auspicio diper il 2024 L’auspicio per il 2024? “Che sia l’anno in cui tutti, a partire dal governo, si impegnino a migliorare la situazione degli ...