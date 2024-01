Casertani donano televisori al reparto geriatria dell’ospedale di Cassino

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Marzano Appio. Quale momento migliore del Natale per manifestare il sentimento di solidarietà verso i più fragili? Questo Natale 2023 vede un gesto generoso e solidale a favore dei pazienti anziani ricoverati presso ildiSanta Scolastica dicon la donazione di 10a muro, da parte dell’Associazione Cittadinanza Attiva di cui fa parte il Tribunale per i Diritti del Malato e che ha sede presso l’ospedale stesso. La Dr.ssa Claudia Bauco, responsabile della UOC, ha espresso la soddisfazione di tutti sottolineando che “la solidarietà dovrebbe accompagnarci nel nostro quotidiano con un senso religioso o di carità e aiuta a dare conforto a chi sta soffrendo. Sappiamo quanto l’effetto di questa donazione sia importante per i degenti e conosciamo i benefici che ...