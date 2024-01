Caserta | poliziotti portano doni ai bimbi in ospedale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe poliziotte e idella Questura dihanno incontrato i bambini ricoverati presso il Reparto Pediatrico dell’Sant’Anna e San Sebastiano, consegnando loro deiper le festività in corso. All’evento era presente anche il questore diAndrea Grassi, accompagnato dal dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine e dal personale del drappello della Polizia di Stato in servizio aall’di. Nell’occasione, il Questore ha voluto salutare il primario Felice Nunziata, ringraziandolo per “la speciale dedizione di tutto il personale del Reparto nella assistenza dei piccoli degenti”. Per iricoverati, l’opportunità di trascorrere una giornata diversa. L'articolo proviene ...

Poliziotte e Poliziotti della Questura di Caserta hanno incontrato i bambini ricoverati presso il Reparto Pediatrico dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, consegnando loro dei doni per le festività natalizie.