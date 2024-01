Carolina Stramare incanta i fan | sguardo magnetico per lady Pellegri

Sensualità da vendere e bellezza che lascia tutti senza fiato, Carolina Stramare è un vero spettacolo, la fascia non contiene il lato A. Non perdere ... (sportnews.eu)

è stata a tanto così dall'offrire uno spettacolo ancor più pirotecnico ai follower: che paesaggio sublime. Il suo nome è stato associato a diversi sportivi, nel corso del tempo. Ci ...... Laura Cremaschi (la regina del web) e Claudia Ruggeri (Miss Claudia) si sono accodate al coro di auguri, e con loro Selvaggia Roma,, Maria Mazza, Jane Alexander e Sonia Bruganelli. ...Carolina Stramare fa impazzire i fan e li lascia senza parole: sguardo magnetico per l'ex Miss Italia del 2019 ..."Costo del Capodanno a Montecarlo Una follia!!! Senza senso tra l'altro perché io non impazzisco per il Capodanno. Ci si sente in dovere di far per forza qualcosa. Infatti ci siamo detti mai più!!