Capisco che dovete fare gli sciacalli | scontro Donzelli-Malpezzi | come va a finire | Video

(Di venerdì 5 gennaio 2024) A Dritto e Rovescio si parla del caso Pozzolo.è noto il premier Giorgia Meloni ha di fatto sospeso il parlamnetare di FdI durante la conferenza stampa di inizio anno. Un gesto che sottolinea l'attenzione del partito su temiquello dell'uso improprio delle armi e Pozzolo ne pagherà le conseguenze. Ma a quanto pare nemmeno la sopsensione del parlamentare ha spento lo sbraitare della sinistra che col Pd attacca. Simonain studio afferma: "Questo è un caso politico non si può dire che non lo sia". Poi mette nel mirino la classe dirigente di FdI. Immediata la risposta di Giovanni, parlamentare di Fratelli d'Italia: "Iochedarvi allo sciacallaggio ma noi abbiamo subito fatto una notaFdI l'1 gennaio, pochi minuti dopo ...

Il sociologo Luca Ricolfi all’attacco dei test Pisa . E della “falsa teoria” delle donne che non capiscono la matematica . In un editoriale sul ... (open.online)

Secondo Pier Camillo Davigo a “ Brescia le cose non sempre le capiscono ”. Ecco perché lo hanno condannato in primo grado. “Non solo non ho commesso ... (ilfattoquotidiano)

è stato un fatto accidentale', ha proseguito, 'mi bastaci si prendano le proprie responsabilità'. L'ACCUSA Contesta la versione di Pozzolo, il quale sostiene di non essere stato lui ...la decisione del partito di sospendermi. Io comunque - dice Pozzolo tramite il suo legale - dimostreròho detto la verità . E la verità ènon ho sparato io '. Dopo la querela di Luca ...Dopo averla rinviata per due volte, prima per un’influenza poi per l’otolite, Meloni ha affrontato la tradizionale conferenza stampa di ...Fabio Mochi è il disperato padre di Antonello, il giovane morto la notte di Capodanno a Roma. Vuole che quella del figlio non sia ‘una morte inutile’ e chiede misure di sicurezza più severe per chi si ...