Capaccio Paestum | ruba un’auto | arrestato dai Carabinieri

Sabato 23 dicembre 2023 , alle ore 21.30 , a Capaccio Paestum (SA) andrà in scena lo spettacolo teatrale " Natale IN Casa DI donne " Liberamente tratto ... (247.libero)

Fisioterapisti salernitani per la prima volta a congresso. Sabato 2 a Capaccio Paestum si parla di riabilitazione del terzo millennio

L'appuntamento è a Capaccio Next ( ex tabacchificio ) in via Cafasso a partire dalle ore 9 00 del 2 dicembre. Tre le sessioni di lavoro in cui è ... (247.libero)