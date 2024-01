Cambiaso | «Coppa Italia? Vogliamo arrivare fino in fondo»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Andrea, esterno della Juventus, ha parlato così dopo il match giocato contro la Salernitana: vinto con grande dominio L’esterno bianconero Andreaha così parlato a Mediaset dopo Juve Salernitana di: iniziato male e finito alla grande. «Peccato per l’errore all’inizio, ma abbiamo reagito alla grande e siamo contenti. Abbiamo due competizioni eassolutamente fare il meglio possibile». CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

90' + 1' JUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo;, Miretti, Locatelli, Rabiot, ... Inzaghi approfondimentoItalia, Atalanta - Sassuolo 3 - 1 e Roma - Cremonese 2 - 1 ...La Juventus si qualifica ai quarti di finale diItalia. La squadra di Allegri subisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la ... e al 35'realizza il 2 - 1. Nella ripresa la ...Andrea Cambiaso è uno dei giocatori che ha messo la firma nel 6-1 della Juventus alla Salernitana negli ottavi di Coppa Italia: `Grande reazione dopo l`errore.TORINO - Sarà la Juventus di Massimiliano Allegri ad affrontare il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia in programma giovedì ... sulla sinistra crossando verso il secondo palo dove Cambiaso ...