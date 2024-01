Calendario Superlega volley 2024 | orari partite 6-7 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo il turno infrasettimanale dedicato agli ottavi di Coppa Italia nel weekend dell’Epifania torna in campo la2023-dimaschile. Due anticipi insabato alle 18.00, mentre le altre quattro sfide sono schedulate nella solita abbuffata di pallavolo della domenica pomeriggio. Il 6alle 18.00 inizieranno Piacenza-Milano e Civitanova-Padova. Si ripropone subito la sfida andata in onda mercoledì, con la squadra di Andrea Anastasi che proverà a prendersi la rivincita sui ragazzi allenati da Piazza dopo esser stati estromessi dalla Coppa Italia in coda a un quinto set fiume; si deve riscattare anche la Lube che continua nella sua stagione altalenante con l’eliminazione per mano di Monza, con i ragazzi di Blengini che aspettano la visita di una Padova in flessione dopo il ...