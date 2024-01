Calendario A1 volley femminile 2024 | orari partite 6-7 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo un weekend di pausa a cavallo tra i due anni la Serie A1 2023-diè pronta a tornare in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, la quindicesima partita dall’inizio della stagione. Tre anticipi si giocano sabato 6, mentre le altre quattro sfide andranno in scena domenica 7 pomeriggio. La giornata si apre alle 17.00 il giorno dell’Epifania a Chieri, dove la quinta della classe aspetta la visita di Roma, la rivelazione di questa prima parte di stagione che però sta attraversando un momento di difficoltà, con le ultime tre sconfitte consecutive a dimostrarlo. Trenta minuti dopo ci sarà la prima battuta a Scandicci, con le ragazze di Barbolini, che non perdono in nessuna competizione dal 1 novembre, attese dall’esame Busto Arsizio. Il sabato si chiuderà con il classico anticipo serale delle 20.30, con ...