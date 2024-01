Calendario 13^ giornata Superlega 2023 2024 volley | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ildella tredicesimadidimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, lo spettacolo della pallavolo italiana torna con il secondo turno del girone di ritorno. Si inizia sabato 6 gennaio con gli anticipi Piacenza-Milano e Civitanova-Padova. Domenica poi Trento scende sul campo di Taranto, Modena ospita Verona, Perugia sfida Monza e Cisterna incontra Catania. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa intv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. ...

Ma, visto che i giorni di festa stanno per concludersi, ildi Brescia e Provincia torna parzialmente alla normalità proponendo tanti eventi per tutti i gusti. Dai Festival musicali ad alta ...... rivolto agli studenti, condotto da Nicodemo Gentile, Avvocato penalista del Foro di Perugia, che avrà ad […] Navigazione articoli Al via oggi i Saldi in Liguria Genova, riccodi ...Criticata dai civici, l’assessora rivendica quanto fatto dalla giunta: "Mi fa sorridere chi ottusamente non guarda la realtà". Ma in agenda mancano ancora i grandi concerti estivi.Il direttore del presidio Nardi: "Vogliamo far ripartire le attività culturali". Il servizio era stato interrotto con il Covid. Mori: "Ora un ricco calendario".