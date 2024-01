Calciomercato Udinese | UFFICIALE l’arrivo di Lautaro | il comunicato

(Di venerdì 5 gennaio 2024)Giannetti è ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Il difensore arriva a parametro zero dal Velez SarsfieldGiannetti è ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Il difensore arriva a parametro zero dal Velez Sarsfield. Ecco il– Arriva dall’Argentina il rinforzo per la difesa bianconera:Giannetti è un nuovo giocatore dell’. Giannetti ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2026. Difensore esperto e solido,è in grado di giocare in ogni ruolo della difesa a 3 grazie alla sua velocità e all’ottimo bagaglio d’esperienza internazionale. Giannetti nasce a San Nicòlas, Argentina, il 13 novembre 1993 e si forma nel settore giovanile del ...

Calciomercato Udinese , Pafundi vicino all’addio in prestito per fare esperienza: la Reggiana sta liberando spazio per lui Simone Pafundi è pronto ... (calcionews24)

Calciomercato , FATTA per il colpo difensivo in casa Udinese : per Lautaro Visite mediche a Roma e poi la firma del contratto Come riportato ... (calcionews24)

L’Udinese è reduce dalla bellissima vittoria in Serie A contro il Bologna e si è rilanciata per la salvezza. La dirigenza ha deciso di correre ai ... (calcioweb.eu)

Napoli - Ultime notizie di mercato in casa Napoli , secondo i colleghi di Sky Sport. Mercato Napoli, le ultime Per quanto riguarda la trattativa tra Napoli eper il ...Napoli . Il club di De Laurentiis continua a sondare il mercato a caccia di un nuovo ... ma nelle ultime ore il Napoli sarebbe piombato anche su Nehuen Perez dell'. Ecco quanto ...Calciomercato Napoli - Ultime notizie di mercato in casa Napoli, secondo i colleghi di Sky Sport. Mercato Napoli, affare Samardzic Per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Udinese per il ...Lazar Samardzic promesso sposo del Napoli. Le parti - fanno sapere da Udine - sono sempre più vicine a trovare l'intesa finale per il passaggio di Lazar Samardzic dall'Udinese al Napoli. La trattativa ...