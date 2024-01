Calciomercato Napoli | UFFICIALE l’arrivo di Mazzocchi | l’annuncio di De Laurentiis

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pasquale, ex esterno della Salernitana, è ufficialmente un nuovo giocatore deldi DePasquale, ex esterno della Salernitana, è ufficialmente un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente azzurro, Aurelio De, attraverso il proprio profiloX. Queste le sue dichiarazioni: «Benvenuto Pasquale!». Il classe ’95, che ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart a Roma, arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro ed è il primo acquisto delinvernale del

