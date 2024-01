Calciomercato | Napoli Ufficiale l' arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana

Novità importante di Calciomercato in casa Napoli : forte pressing per soffiare al Genoa Dragusin, e avere la meglio sul Tottenham Novità ... (calcionews24)

Il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic è molto vicino a vestire la maglia del. Le ultime diL'ex obiettivo di mercato dell'Inter Lazar Samardzic è pronto ad accasarsi in un nuovo club di Serie A. Come riportato da TMW, ilè prossimo a chiudere la ...Milan, Ibrahimovic ha scelto Conte: ma da battere ci sono, Roma e... CardinalePer ... Antonio Conte © LaPresse -.itCardinale, infatti, non sarebbe convinto al cento per cento, anche ...L'esterno napoletano ingaggiato a titolo definitivo NAPOLI (ITALPRESS) - 'Benvenuto Pasquale'. Con questo post sui social del presidente del ...L'esterno canadese classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Bruges MILANO (ITALPRESS) - Tajon Buchanan è un nuovo giocatore dell'Inter. A ...