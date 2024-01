Calciomercato – Napoli alla ricerca di un difensore centrale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La sessione di mercato invernale rappresenta un momento cruciale per le squadre di Serie A che si preparano a concludere importanti colpi. Tra queste anche ilche sta facendo i conti proprio nelle ultime settimane con un momento decisamente no. A tal proposito è intervenuto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis e ha fatto L'articolo

Novità importante di Calciomercato in casa Napoli : forte pressing per soffiare al Genoa Dragusin, e avere la meglio sul Tottenham Novità ... (calcionews24)

L'annuncio di De Laurentiis Pasquale Mazzocchi, ex esterno della Salernitana, è ufficialmente un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis,......5 mln) Oltre agli affari già conclusi, sono tante le trattative in corso in Serie A durante questa sessione di. Ilora che ha chiuso per Pasquale Mazzocchi della Salernitana ...L'esterno napoletano ingaggiato a titolo definitivo NAPOLI (ITALPRESS) - 'Benvenuto Pasquale'. Con questo post sui social del presidente del ...A volte è anche questione di centimetri. E i bergamaschi, abituati a non essere secondi a nessuno, stavolta devono inchinarsi per un decimale Al bando le barbosissime statistiche di gioco, dal possess ...