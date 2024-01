Calciomercato Milan – Jimenez | i dettagli dell’accordo con il Real Madrid

Il Milan è pronto a chiudere per il primo colpo in entrata di questo Calciomercato invernale: si tratta di Terracciano dell’Hellas Verona Il ... (calcionews24)

Le cifre dell'affare Terracciano dovrebbe passare alsulla base di 5 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus. Tra i dettagli ancora da definire c'è l'eventuale 10% di futura rivendita ...Ile il Verona hanno trovato l'accordo per Filippo Terracciano. Terracciano (LaPresse) -.itIl giocatore italiano classe 2003 sarà così il prossimo colpo del Diavolo, che aveva ...Il Napoli si copre le spalle. Se la trattativa con il Genoa per Dragusin non dovesse andare in porto, gli azzurri potrebbero virare su Perez, centrale dell`Udinese. L`argentino è.CALCIOMERCATO - Secondo Sky Sport il club rossonero e l'Hellas hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del talento classe 2003.