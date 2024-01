Calciomercato Milan – Difensore in stand-by? Simic e Jimenez convincono

Nelle ultime finestre di mercato, ilha stretto i rapporti con la Francia , grazie alla conoscenza della Ligue 1 di Moncada : "In ogni club e per ogni generazione ci sono giocatori interessanti"...Il suo exploit, ovviamente, non è passato inosservato anche in Italia, dovee Juventus lo attenzionano da diverso tempo. I red devils, adesso, sembrano però fare sul serio, dopo che gli scout ...Ibra is back. Again. Nella terza nuova vita in rossonero, Zlatan Ibrahimovic si appresta, dopo il recente periodo di vacanze vissuto a Miami, a essere completamente a disposizione di tutto l’ambiente ...Il centrale azzurro è anche monitorato da Juventus e Milan MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'Atalanta ha fissato in 60 milioni di euro ...