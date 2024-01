Calciomercato Milan – Brassier la priorità | ma ci sono più ostacoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto suldel. In difesa, ci

Terracciano Milan : contatti diretti col Verona ma l’accordo non è vicino. La situazione di Calciomercato analizzando anche la concorrenza Come ... (calcionews24)

Il Milan è alla ricerca di una punta in questo Calciomercato invernale e potrebbe anche battere l' Inter per un possibile colpo dalla Premier (pianetamilan)

, colpo di scena Terracciano - Miranda: cambia tutto Ilnon si ferma per Filippo Terracciano. Contrariamente alle voci delle scorse ore che parlavano di una frenata da parte ...Dean Huijsen (LaPresse) ".itDalle ultime sulla Juventus Huijsen e il destino di Vlahovic, fino alle vicende di casa Inter e, senza dimenticare il Napoli a caccia di un difensore. ...Ritorna la Serie A, in scena con l`ultima giornata del girone di andata. Alle ore 12.30 di domenica 7 gennaio, il 19° turno prosegue con Empoli-Milan. Obiettivi.A pensarci bene, il fatto che Luka Jovic abbia segnato cinque gol in tutte le competizioni da dicembre a oggi – miglior giocatore delle squadre di Serie A, in questa speciale classifica – non è poi co ...