Calciomercato | gli affari del giorno | Terracciano al Milan | Napoli su Perez

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nuova giornata dicon il weekend dell’ultima giornata di andata di Serie A alle porte. Per molti potrebbe essere il turno di addio all’attuale club. Una nuova giornata ricca di novità disi è chiusa. Diverse trattative sono pronte ad entrare nel vivo e il weekend sembra essere l’occasione giusta per accelerare la fumata bianca. Le trattative in diretta del 5 gennaio – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

Thiago Motta e Gilardino, allenatori di Bologna e Genoa (foto Ansa) -.itDa una parteemiliani del grande ex Thiago Motta, privi dello squalificato Ferguson e reduci dal brutto ko ...Ha preso finalmente il via ildella Roma che sarà il canto del cigno della storia di Tiago Pinto in giallorosso. La ...proveniente dal Giappone per il prestito di Solbakken eocchi del ...Roberto Rambaudi, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli ...Con la sessione invernale di calciomercato, entrata ormai nel vivo, i tifosi biancorossi si aspettano una risposta netta dalla società, chiamata a restaurare una squadra gravemente ...