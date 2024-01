Calciomercato Fiorentina | Pierozzi in uscita | ecco le squadre interessate

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Niccolò, giocatore della, sarebbe stato messo suldi gennaio dal club viola Niccolò, giocatore della, sarebbe stato messo suldi gennaio dal club viola per il poco spazio che Vincenzo Italiano gli ha concesso in questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lasarebbe disposta a cedere il giovane anche a titolo definitivo e su di lui ci sarebbero sia Hellas Verona che Salernitana. In Serie B, invece,sarebbe molto richiesto anche dalla Cremonese.

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi dal mercato soprattutto per le corsie laterali: gli occhi sono finiti in casa Verona per Ngonge e ... (calcionews24)

Thiago Motta e Gilardino, allenatori di Bologna e Genoa (foto Ansa) -.itDa una parte ... L'obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno per una notte lae ...Pioli ha così un altro rinforzo per la difesa del presente e del futuro, battuta la concorrenza della, assicurandosi un giocatore in grado di giocare in diverse posizioni, soprattutto ...Mazzocchi al Napoli – Il primo rinforzo del calciomercato invernale arriva da vicino, anzi vicinissimo, per il Napoli. È fatta per l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, il suo acquisto è stato reso adesso u ...Nuovo giorno altra corsa di calciomercato con le squadre di Serie A che continuano a trattare per rinforzare le proprie rose. Serrato il testa a testa tra Fiorentina e Milan per Terracciano, anche se ...