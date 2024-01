Calciomercato | Bayern Monaco Sondaggio per Tomori | ma il Milan fa muro

Kenan Yildiz -.it (Lapresse)Arrivato a zero dopo un'esperienza nel settore giovanile delMonaco, il prospetto turco, per via anche di diversi infortuni, si è ritagliato uno ...in Olanda Ajax e Psv si alternano come il giorno con la notte, ogni tanto si pone di mezzo il Feyenoord, in Germania c'è lo strapotere del, seguito dal Dortmund, ogni tanto anche lì appare ...Il Monaco ha annunciato l`arrivo di Thilo Kehrer. Il 27enne difensore della nazionale tedesca lascia in prestito il West Ham United Football Club fino alla fine.Il club tedesco aveva individuato il centrale inglese come principale obiettivo per la difesa ma l’assalto non è andato a buon fine. Il Milan ritoccherà non poco il reparto arretrato nel corso di ques ...