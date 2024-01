Calcio | Zenga va negli Emirati | sarà il tecnico dell' Emirates Club

(Di venerdì 5 gennaio 2024) "Questo è un grande, prometto di dare tutto" ROMA - Walterè il nuovo allenatore, formazione degliArabi Uniti. Ilitaliano ha firmato un contratto per ...

, 63 anni, ha poi mostrato tutta la sua felicità per l'inizio di questa nuova avventura: "Questo è un grande club. Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di ...'L'Emirates Club ha firmato un contratto con il suo nuovo allenatore italiano, Walter, alla presenza di Sua Eccellenza Yousef Abdullah Al - Batran, Presidente del Consiglio di Amministrazione ...Zenga 63 anni da calciatore ha legato il suo nome all'Inter dove è stato protagonista di tante parate ma anche di vittorie come lo scudetto dei record del ...Walter Zenga torna in panchina. E' infatti ufficiale il suo approdo all'Emirates Club, società degli Emirati Arabi ...