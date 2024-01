Calcio | Zenga va negli Emirati | sarà il tecnico dell' Emirates Club

(Di venerdì 5 gennaio 2024) "Questo è un grande, prometto di dare tutto" ROMA - Walterè il nuovo allenatore, formazione degliArabi Uniti. Ilitaliano ha firmato un contratto per una stagione e mezza. "Speriamo che l'immaginea squadra cambi con il nuovo allenatore - ha detto

, 63 anni, ha poi mostrato tutta la sua felicità per l'inizio di questa nuova avventura: "Questo è un grande club. Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di ...'L'Emirates Club ha firmato un contratto con il suo nuovo allenatore italiano, Walter, alla presenza di Sua Eccellenza Yousef Abdullah Al - Batran, Presidente del Consiglio di Amministrazione ...L'Emirates Club, squadra degli Emirati Arabi Uniti dove giocano Iniesta e Paco Alcacer, ha annunciato Walter Zenga come nuovo allenatore: ha firmato ...Zenga 63 anni da calciatore ha legato il suo nome all'Inter dove è stato protagonista di tante parate ma anche di vittorie come lo scudetto dei record del ...