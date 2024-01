Calcio | Zenga torna negli Emirati | sarà l' allenatore dell' Emirates Club di Iniesta

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - WalterArabi e allenerà l'. L'ex portiere ha firmato un contratto di una stagione e mezza per la squadra che schiera Andres, 63 anni, è statodi diversini e italiani. Thani Al Shehhi, membro del Consiglio di amministrazionea società, ha ringraziato l'ex staff tecnico guidato da Luis Planugama per i servizi forniti aldurante il periodo precedente e ha elogiato i suoi rapporti professionali con l', augurandogli successo. Ha inoltre "dato il benvenuto al nuovo direttore tecnico, Walter, e ...

L'Emirates Club, squadra degli Emirati Arabi Uniti dove giocano Iniesta e Paco Alcacer, ha annunciato Waltercome nuovo allenatore: ha firmato fino al 30 giugno 2025. Negli Emirati Arabiha già allenato Al - Ain, Al - Nasr, Al - Jazira e Al - Shaab. L'Emirates Club è attualmente ultimo in classifica, con cinque punti in 12 giornate ed una sola vittoria. . 5 gennaio 2024, 63 anni, ha poi mostrato tutta la sua felicità per l'inizio di questa nuova avventura: "Questo è un grande club. Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di ...L'esterno napoletano ingaggiato a titolo definitivo NAPOLI (ITALPRESS) - 'Benvenuto Pasquale'. Con questo post sui social del presidente del ...'Questo è un grande club, prometto di dare tutto' ROMA (ITALPRESS) - Walter Zenga è il nuovo allenatore dell'Emirates Club, formazione degli ...