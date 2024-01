Calcio | Real Madrid Ancelotti Vogliamo vincere la Coppa del Re

I catalani sono la seconda squadra della Liga per passaggi in area di rigore avversaria per 90 minuti dietro alMadrid. Per praticare unsimile c'è bisogno di un possesso ragionato sin ..."Kroos, Tchoaumeni e Vinicius non partiranno con noi" MADRID (SPAGNA) - "Siamo campioni in carica, proveremo a vincerla nuovamente". E' chiaro Carlo Ancelotti, allenatore delMadrid, parlando delle ambizioni della sua squadra in Coppa del Re. I blancos domani sera nei sedicesimi di finale della competizione affronteranno l'Arandina, compagine che milita nella quarta ...'Kroos, Tchoaumeni e Vinicius non partiranno con noi' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Siamo campioni in carica, proveremo a vincerla nuovamente'.Da Michel ad Alonso, da Luis Enrique a Guardiola, da Emery ad Arteta: ecco gli allenatori sugli scudi nei maggiori campionati europei ...