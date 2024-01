Calcio prima Categoria | accusati di aver insultato l’arbitro perché donna Maxi squalifica per due tecnici pontini

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 E’ successo tutto durante ed al termine della gara dello scorso 20 dicembre, al campo Cesarino Tornesi di Sezze Scalo, tra La Setina e Cisterna, valida per il torneo dilaziale Girone I. Secondo quanto riportato dal, la signora, o signorina, Martina Caponera della sezione arbitrale di Frosinone, due componenti dello staff della formazione di casa l’avrebbero pesantemente apostrofata con frasi ed epressioni irriguardose e di tipo sessista. Ma andiamo con ordine. Quanto riportato sul referto redatto dalla Caponera ha causato pesanti provvedimenti disciplinari a carico dei due tesserati per la società di Sezze. Sul comunicato numero 205 del 4 gennaio si legge infatti: A carico di Allenatori:fino al 31/5/2024 per Ciotti ...

Calciomercato : sono tanti gli allenatori in scadenza in Serie A e Jose Mourinho , tentato dal Brasile può essere il primo a muoversi Non c’è ... (calcionews24)

... che a qualcuno ha addirittura ricordato uno storico gesto tecnico di Roberto Baggio, leggenda delitalianoLa Juventus di Massimiliano Allegri, nellapartita del suo 2024, ha regolato ......meno granitico di qualche anno fa - non fosse altro perché sono praticamente andati via... Insomma, una delle coppie più chiacchierate delmondiale vorrebbe tornare a casa. Icardi e l'addio ...Coppa d’Africa e Coppa d’Asia avranno un impatto pesantissimo sulla corsa alla vittoria finale della Premier League, con tante stelle in partenza (Salah e Son su tutti). Nella nuova puntata del nostro ...Nel post di inizio anno sui social riferimenti a nuove opportunità, così scattano le voci sul ritorno: "Per lui e Wanda, Milano è casa" ...