Calcio | Palladino ' Gara Frosinone complicata | mi aspetto un grande Monza'

parla poi dei singoli del suo Monza: "Izzo sta bene, ha lavorato tutta la settimana dopo il fastidio avvertito al ginocchio in rifinitura a Napoli. Oggi ho visto un grande Vignato in ..., squalificato per la trasferta in Ciociaria, prosegue: "Con il mio secondo, Stefano Citterio, e con i collaboratori saremo in costante contatto. Riusciamo a essere molto produttivi. Io vivo ...Così il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida in casa del Frosinone, una partita che dovrà vivere lontano dai suoi giocatori vista la squalifica. "Io vivo la partita sempre ...Il Monza si prepara ad affrontare il Frosinone e lo fa con la consapevolezza di non trovarsi di fronte una squadra semplice da sfidare. A spiegarlo è ...