Calcio | Iffhs Kim in top undici 2023 | Marciniak miglior arbitro

... è l'unico rappresentante della serie A presente nel "Men's World Team 2023" stilato dalla, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del. Nel top 11 dello scorso anno ...Come ogni anno, laha pubblicato la lista dei migliori arbitri al mondo . Per il 2023 primeggia Marciniak che ha ottenuto un punteggio complessivo di 175 punti. C'è gloria anche per l'Italia, visto che Orsato si ...La classifica pubblicata dall'Iffhs non è stata presa bene dai sostenitori giallorossi dopo le polemiche in finale di Europa League ...La IFFHS ha reso nota la classifica dei migliori arbitri del 2023. Seconda affermazione consecutiva per il polacco Szymon Marciniak. Il podio è confermato rispetto al 2022 con ...