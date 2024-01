Calcio | Huijsen a Roma | le visite e poi la firma sul contratto

Dopo la trattativa tramontata per Bonucci, la Roma si è inserita per prendere in prestito il giovane difensore della Juve , Huijsen Dopo la ... (calcionews24)

"Ho parlato con Huijsen perché lui voleva confrontarsi con me e non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi ... (247.libero)

Prima l'atterraggio a Fiumicino, ora le visite mediche. Solamente dopo Deanfirmerà con la Roma e sarà un calciatore della Roma. Il difensore, sbarcato con la mamma e il procuratore, arriva in prestito oneroso. Il club sottolinea la soddisfazione per un acquisto al ...Alla scoperta diDeanè un difensore centrale classe 2005. Olandese cresciuto in ... giocavamo sempre insieme: io e lui contro i miei due fratelli, a- tennis', racconta Dean. '