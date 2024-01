Calcio femminile | Supercoppa Italiana | Roma-Juventus Programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’attesa sta finalmente per terminare: tra due giorni, ovvero domenica 7 gennaio,si sfideranno, come successo anche l’anno scorso, per contendersi la. Si giocherà alle ore 15.15 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona e lo spettacolo sicuramente non mancherà. Entrambe le squadre non scendono in campo da oltre 15 giorni e bisognerà capire in che condizioni saranno. Va ricordato che nelle ultime partite disputate dalle due compagini, laha perso a grande sorpresa in casa della Sampdoria (per 1-0), mentre laè andata ko contro il PSG (per 1-3) nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. L’obiettivo di tutte e due le squadre sarà dunque tornare al successo, e farlo domenica significherebbe anche conquistare un titolo prezioso. ...