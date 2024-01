Calcio femminile | Sevecke | “Ho una malattia cardiaca | devo terminare la mia carriera”

...programmato la trasmissione dell'incontro diJuventus - Frosinone per l'11 gennaio. Tuttavia, per i vertici Mediaset, il match non aveva un grande appeal , soprattutto sul pubblico. ...2023 - 2024 Serie ASquadra RomaDomenica 7 gennaio alle ore 15:15 la Romascenderà in campo alla Zini di Cremona contro la Juventus per contendersi la Supercoppa ...Nell'ultima giornata del girone d'andata di serie A il Sassuolo affronterà la Fiorentina. Gli emiliani, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta, proveranno a riscattarsi in campiona ...Calciomercato - L'Originale torna su Sky con nuove tappe esterne a Tarvisio e Moena, Un grande classico dell’inverno che, come da tradizione, inaugura il nuovo anno da più di venti anni: torna “Calcio ...