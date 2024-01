Calcio | Di Francesco ' Huijsen?Al Frosinone serve gente motivata'

(Di venerdì 5 gennaio 2024) "Ho parlato con Huijsen perché lui voleva confrontarsi con me e non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi è motivato perché i giovani astanno ...

Diha parlato anche dei suoi rapporti con Adriano Galliani, ad del Monza che in passato lo ha corteggiato più volte. "Peso solo al Frosinone con l'obiettivo di raggiungere la salvezza ...Diparla dell'affare con la Juventus per Huijsen , ormai sfumato: ' Non l'ho mai fatto, ma se mi dicono che un calciatore vuole parlare con me allora può capitare, ma sempre nel rispetto ...Domani, sabato 6 gennaio, alle ore 15:00, scenderanno in campo Frosinone e Monza. Allo stadio Benito Stirpe, i gialloazzurri vogliono rialzarsi dopo le tre sconfitte di fila. Alla viglia della sfida, ...Il tecnico dei ciociari ha parlato in conferenza stampa in merito all'approdo del difensore danese ai rivali della Juventus ...