Calcio | Barcellona Cancelo ko | niente Supercoppa di Spagna

“L’FC Barcellona vuole esprimere la sua soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in cui viene approvato il ... (sportface)

Il portoghese si è fatto male al ginocchio nella gara col Las Palmas(SPAGNA) - Ilattende l'esito degli esami ma sa già che non potrà contare su Joao Cancelo nella Supercoppa di Spagna in programma la prossima settimana. Ieri sera, nella sfida di Las Palmas, l'esterno ...Il brasiliano ha professato più volte tutta la propria innocenza, con l'episodio incriminato che sarebbe avvenuto in una discoteca dinel dicembre del 2022. La vicenda di Dani Alves si ...Il portoghese si è fatto male al ginocchio nella gara col Las Palmas BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona attende l'esito degli esami ...In attesa della sentenza per il presunto stupro commesso a Barcellona nel dicembre 2022, la vicenda del brasiliano si arricchisce con un nuovo episodio ...