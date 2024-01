Cade nell’oceano e viene salvato dopo un giorno alla deriva grazie al riflesso del suo orologio | “Uno squalo mi ha annusato | vivo per miracolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Da solo, al freddo e con gli squali. Si potrebbe riassumere così la disavventura di un uomo che è accidentalmente caduto a largo oceano delle coste neozelandesi, a seguito di una battuta di pesca in solitaria, nella giornata di martedì. Il disperso, come riferito dBBC, ha detto di essere stato ‘’ da diversi squali che, per sua fortuna, non gli hanno prestato particolare attenzione.quasi 24 ore trascorse nelle gelide acque, il destino dell’uomo pareva essere segnato. A trarlo in salvo è stato il suo. Notato un ‘inusuale’, tre pescatori si sono avvicinati al luccichio, trovando e portando al sicuro l’uomo. “Ha sopportato una notte fredda, troppo esausto per continuare a nuotare“, hanno riferito le autorità locali, che hanno sottolineato il ...