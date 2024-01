Cadavere rinvenuto a Marina di Ardea | indagini in corso

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Drammatica scoperta nella frazione balneare didi: nei pressi di un campeggio scoperto un. A metà mattina di oggi, venerdì 5 gennaio 2024, è statounnella frazione didi, località situata nell’omonimo Comune. L’uomo sarebbe statonei pressi di un campeggio situato sul lungomare di Tor San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto constatare solamente in decesso della persona. Sul posto, le forze dell’ordine da diverse ore stanno indagando sulla vicenda, anzitutto per scopre l’identità della persona deceduta. In aggiornamento… su Il Corriere della Città.

