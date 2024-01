Burnout Infermieri | Una Crisi Silenziosa che Minaccia la Sicurezza dei Pazienti

sono in prima linea per la salute e il benessere delle persone, ma tra i lavoratori più Stress ati in Italia. I professionisti sanitari sono i ... (ilcorrieredellacitta)

...anche menzionati i turni sempre più lunghi e l'aumento fra il personale degli episodi di, ... in questi mesi hanno scioperatoe infermiere, il personale delle ambulanze (il primo ...Per combattere ile lo stress degli oltre la metà degliprofessionali che operano nelle strutture sanitarie italiane, occorre anche promuovere salute negli ospedali e curare gli aspetti connessi alla ...La Cisl Funzione pubblica raccoglie il grido d’aiuto degli operatori che chiedono all’Ausl di portare il servizio a Reggio, vicino alle forze dell’ordine "Serve una stanza di de-escalation, per separa ...Ferrara (Cisl Funzione Pubblica): “Proteggere questi infermieri è una priorità per tutti” “Le parole non bastano per descrivere la situazione gravissima ...