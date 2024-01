Buon compleanno Christian de Sica | Monica Guerritore…

(Di venerdì 5 gennaio 2024)deGuerritore, Marco Corrias, Robert Duvall, Juan Carlos I, Maurizio Pollini, Franco Piperno, Diane Keaton, Giuseppe Materazzi, Chicco Testa, Carmine Abbagnale, Marilyn Manson, Giuseppe Gibilisco, Marco Rigoni, Giovanni Pasquale, Jaroslav Plasil, Andrea Segnalini, Stefano Luongo, Chiara Paroni, Marco Laganà, Alex Trivellato… Oggi 5 gennaio compiono gli anni: Marco Corrias, giornalista; Renato Martini, ex calciatore; Loris Bazzocchi, attore; Robert Duvall, attore, regista, sceneggiatore, produttore; Carmelo Ciccia, scrittore; Juan Carlos I, ex re di Spagna; Maurizio Pollini, pianista; Enrico Albrigi, ex calciatore Torino, Catania, Livorno; Franco Piperno, fisico, politico, fondatore di Potere Operaio. Inoltre, compiono gli anni: Ferdinando Carabba Tettamanti, ...

In una giornata così speciale non poteva mancare l'affetto della Ferrari . Michael Schumacher oggi, mercoledì 3 gennaio, compie 55 anni e come ... (247.libero)

"Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre,del mio avo Ettore Schmitz - meglio ... Auguri di Natale e dianno in ritardo" , conclude la Tamaro.... Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno ARIETE La prima parte:2024 carissimi amici dell'Ariete, ... La parte dell'anno in assoluto più importante, inizia proprio dal vostro, fine Marzo, ...Le parole del primo cittadino "È stato un piacere passare da lei il giorno del mio compleanno, così abbiamo "raddoppiato ... Un bel momento di festa e gioia in ottima compagnia, momenti preziosi da ...La figlia Mia e i suoi sostenitori #Maxers, mandano all'inquilino un messaggio di auguri in occasione del suo compleanno ...