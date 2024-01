Buon compleanno a Suki Waterhouse | regina dello Shag

Leggi su amica

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mentre il pancione cresce –è incinta del suo primo figlio dal fidanzato storico Robert Pattinson – i capelli della modella, attrice e cantante indie rock britannica, diventano sempre più folti e più belli. Merito della gravidanza che, si sa, eleva la bellezza di qualsiasi chioma. Il suo 32esimoè nata il 5 gennaio 1992 ad Hammersmith, Londra – è il momento ideale, quindi, per festeggiare non solo la sua nascita ma anche la sua chioma, in un momento molto felice della sua vita. La modella ha sempre acconciato i suoi capelli con due elementi imprenscindibili: la frangia (in molte differenti versioni, da quella a tendina a quella a collo di bottiglia) e le scalature. Più o meno sfumate ed ...