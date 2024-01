Buchanan | “Sono entusiasta di quello che mi aspetta”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tajonè ufficialmente un giocatore dell'Inter e con tutta probabilità sabato 13 esordirà in occasione della trasferta all'U-Power Stadium contro il Monza. L'esterno - primo giocatore canadese nella storia del club nerazzurro - dopo la firma del contratto fino al 2028 a 1,5 circa milioni di euro a stagione, è stato ad Appiano Gentile per conoscere i nuovi compagni e per visitare le strutture del centro sportivo."Penso che in questo momento della mia carriera questa sia la decisione più corretta e adatta a me. Seguo l'Inter da molto tempo: è una squadra nella quale mi vedo,davverodiche mi", le sue prima parole da giocatore nerazzurro, rilasciate a InterTV.arriva dal Bruges a titolo definitivo per sette milioni più bonus: operazione da ...