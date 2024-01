Buchanan | oggi prima volta ad Appiano Gentile! La scelta sul numero di maglia – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)è un nuovo giocatore dell’Inter, l’ufficialità arriverà questa mattina. I contratti sono stati firmati ieri nel tardo pomeriggio. Contro il Verona non ci sarà. Ci sarà, invece,per laadGentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due possibilità sulladeldi. PRIMO GIORNO – Tajonconoscerà Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni all’Inter, dato che effettuerà il suo primo allenamento adGentile. In giornata è atteso anche l’annuncio ufficiale, dopo la firma sul contratto. Ma per completare il tesseramento, occorre il permesso di sorno, essendo extracomunitario.lo ...