Buchanan all'Inter | arriva il commento sui social di Perisic | ecco le sue parole

Subito calda accoglienza a Milano per Tajon Buchanan . Il nuovo acquisto dell’ Inter , sbarcato in queste ore in Italia, ha trovato al suo arrivo ... (sportface)

Tajon Buchanan , dopo aver lasciato il Coni e ottenuto l’idoneità sportiva, si è diretto in sede per la firma del contratto con l’Inter. ULTIMO STEP ... (inter-news)

... dopo l'arrivo (ufficializzato oggi) dia titolo definitivo dal Real Brugge. Agoume alla ... Entrambe le opzioni andavano bene'Inter, come sottolineato dalla dirigenza nerazzurra'...In primo piano un piatto di pancakes, che viene servito'esterno e sui quali proprioversa lo sciroppo d'acero (tipico prodotto canadese), salutando poi i suoi nuovi tifosi: " Non vedo l'...L’arrivo di Buchanan colma il vuoto causato dall’infortunio di Cuadrado e offre una valida alternativa a Dumfries. Ma può anche ridefinire le gerarchie di campo e i progetti in vista della prossima st ...Inter, ufficiale l’arrivo di Buchanan in nerazzurro. La notizia era nell’aria da qualche ora, ma adesso c’è anche il comunicato ufficiale dell’Inter. Tajon Buchanan è un nuovo giocatore nerazzurro. L’ ...