Bronchiolite | 4 bambini ricoverati in terapia intensiva

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro, il più grande ha poco meno di due anni, sonoinneonatale all’ospedale “Moscati” di Avellino dopo essere stati infettati dalla, l’infezione virale che colpisce i più piccoli. Duesono stati trasferiti ad Avellino dal “Santobono” di Napoli, gli altri dueprovengono da centri della provincia irpina. I piccoli sono in assistenza respiratoria. “Sono arrivati in condizioni effettivamente gravi” commenta Sabino Moschella, dirigente medico di neonatologia del “Moscati”- ma siamo ottimisti sul decorso”. Il reparto ha allestito una task force per fronteggiare quella che gli stessi sanitari definiscono “una emergenza” e sollecitano i genitori ad attuare le prevenzioni ...

