Britney Spears si ritira | “Nessun nuovo album | non tornerò mai più a fare musica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024)dice addio alla. La popstar su Instagram ha commentato le voci riportate nei giorni scorsi da diversi tabloid secondo i quali da tempo sarebbe in cantiere undisco per l’ex lolita del pop. La diretta interessata, però, ha spento in modo piuttosto drastico le speranze dei fan: “Giusto per essere chiari, molte delle news non sono altro che spazzatura! Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso perun. Nonmai più nell’industriale!” ha scritto su Instagram. L’ASSENZA DALLE SCENE – L’ultimo lavoro in studio di, Glory, risale al 2016. Da quel momento la cantante si è rifiutata di tornare in sala d’incisione finché non fosse riuscita a ...