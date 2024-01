Britney Spears lascia la musica e sparisce dai social | cosa sta succedendo alla popstar

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024)lae non solo: laè sparita dai. Il suo profilo Instagram è scomparso dai radar, sebbene sopravviva su X e Facebook. Gli ultimi contenuti pubblicati riguardano il libro The Woman In Me. Nient’altro. Cos’è successo?la, l’annuncio Nelle ultime settimane sono spuntate indiscrezioni circa un presunto ritorno discografico della Lolita del pop. Secondo The Sun e Page Sixsarebbe stata in contatto con collaboratori a vario titolo per mettere insieme il nuovo album da pubblicare entro il 2024. Voci, piuttosto, mai confermate come spesso accade con i rumor. Per questo giovedì 4 gennaio ...