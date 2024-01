Britney Spears | la queen del pop chiude il sipario sulla sua carriera

Nessun nuovo album in vista Britney Spears non tornerà a fare musica ne uscirà con un nuovo album. Le indiscrezioni delle ultime ore, sono state ... (361magazine)

Britney Spears si ritira dal mondo della musica : 'Non canterò mai più'

Britney Spears lascia il mondo della musica. La popstar ha annunciato che non canterà mai più e non c'è alcun nuovo album in programma, come ... (247.libero)