Brassier spinge per il Milan | i dettagli della prima offerta Ecco chi è il piano B per la difesa

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La crescita di Simic rassicura per il futuro ma non cambia i piani delche sta lavorando per regalare al suo tecnico Pioli un altro difensore....

Calciomercato Milan, c’è la svolta in attacco: Jhon Duran spinge per il trasferimento a Milanello ma l’Aston Villa al momento non lo presta Come riferito da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore c’è st ...Brassier e Durán spingono per trasferirsi al Milan: il Brest vuole il difensore fino a giugno, l'Aston Villa non ha ancora aperto al prestito ...