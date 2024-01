Brasile | esonerato il ct Diniz

Con lui cercherò una soluzione in'. Sulla prossima partita con il Verona e su possibili ... E già ve lo smentisco su Inzaghi. Inzaghi non èe ha bisogno di fortuna come tutti ...Cercherò una soluzione in. Quanto a Federico, so che è un ragazzo fortissimo che nella mia ... Ma non scrivete di Inzaghi, mi raccomando. E' monitorato. Ha bisogno anche di un po' di ...Il Brasile sa di non arrivare a Carlo Ancelotti, che ha rinnovato il contratto col Real Madrid. Ma decide di cambiare comunque l'allenatore della nazionale. Infatti secondo i media brasiliani, la ...Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. Fiorentina-Torino,.