Botta e risposta tra 20enne ferito da squalo e Lucarelli Lei dice | “Passo sempre da cattiva”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) –a distanza tra Matteo Mariotti, ildi Parma che nelle acque del nord ovest dell’Australia è stato attaccato da unoe ha perso una gamba, e la giornalista Selvaggia. Era stata proprio quest’ultima, nei giorni scorsi, sui social a criticare e porre interrogativi sulla raccolta fondi organizzata da amici del ragazzo. Quest’ultimo, nel frattempo rientrato in Italia, ha detto ai cronisti: “Selvaggia, hai fatto un grande errore con me perché il male che mi hai fatto non te lo puoi neanche immaginare. Paragonata a unosei veramente molto più forte e molto più pericolosa – ha detto Mariotti alle telecamere -. Mi hai scaraventato addosso in tutti i modi possibili tante persone”. La, via social, della ...

Il giovane: "Non puoi immaginare il male che mi hai fatto". La giornalista: "Io chiamo, faccio domande, chiedo a cosa servono i soldi etc.. Dall'altra parte gente che balbetta"a distanza tra Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che nelle acque del nord ovest dell'Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba, e la giornalista Selvaggia ...Al centro deltra i consiglieri in carica, con a capo il presidente Salvatore Stella, e gli ex, tutta una serie di questioni, a cominciare dalla mancata chiarezza nei bilanci ...Il giovane: "Non puoi immaginare il male che mi hai fatto". La giornalista: "Io chiamo, faccio domande, chiedo a cosa servono i soldi etc.. Dall'altra parte gente che balbetta" ...FRASCATI (politica) - Il botta e risposta ilmamilio.it - contenuto esclusivo Non si placano gli umori molto surriscaldati dei cittadini, residenti, comitati cittadini, personaggi politici, ...